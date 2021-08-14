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Yaşam Karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede hayatını kaybetti
Yaşam

Karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede hayatını kaybetti

Batman'da 24 yaşındaki Ahmet Gürel'in karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastaneden cansız bedeni çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 01:01:00 -
Karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede hayatını kaybetti

Batman’da karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 24 yaşındaki bir kişiye müşahede odasında serum takıldı. Talihsiz adam, bir süre sonra hayatını kaybetti.

Batman’da tekstil işinde çalışan 24 yaşındaki Ahmet Gürel, önceki gün öğle saatlerinde rahatsızlanınca iş yerinden izin alarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Karın ağrısıyla gitti serum takıldı

Karın ağrısı çektiğini belirten talihsiz gence serum yapması istendi. Müşahede odasında serumu takan ve bir sedyeye uzanan Ahmet Gürel’in uzun süre hareketsiz yattığını ve vücudunun morardığını fark eden temizlik görevlisinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen doktorlar gence ilk müdahaleyi yaptı.

Hayatını kaybetti

Yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yapılan talihsiz genç, kurtarılamadı.

Asri mezarlıkta gözyaşları arasında defnedilen Ahmet Gürel’in babası Sadık Günel, olaya hala inanamadıklarını belirterek, ’’Çocuğum bu güne kadar bir ağrı kesici bile almış değil. İş yerinde rahatsızlanarak tek başına hastaneye gidiyor. Doktora muayene oluyor ve serum veriyorlar. Üç saat sonra beni aradılar ve kalp masajı yapıldığını belirttiler. 15 dakika sonra ise yeniden arayarak ‘Başınız sağ olsun’ dediler. Savcı otopsi yaptı ve oğlumun iç kanama sonucu öldüğünü belirttiler. Bunun nasıl olduğunu anlamış değiliz’’ dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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