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Karın ağrısı çeken kadının safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alınan genç kadının safra kesesinden 200'e yakın taş çıkarıldı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 14:29
Karın ağrısı çeken kadının safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

Erzincan'da, karın ağrısı şikayeti hastaneye başvuran Zeynep Çadırkaya'nın (21) safra kesesinden 200'e yakın taş çıkarıldı.

Erzincan'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Zeynep Çadırkaya yaklaşık 5 aydır karın ağrısı şikayeti yaşıyordu. Dün Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bu şikayetle başvuran genç kadının, yapılan ultrason taraması ve tahlillerinin ardından safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından hastaneye yatırılan Çadırkaya sabah saatlerinde ameliyata alındı. Hastane Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen tarafından yapılan operasyonda genç kadının safra kesesi alınırken, 200'e yakın taş olduğu tespit edildi. Hastanenin Başhekimi Dr. Çimen, genellikle bu tür şikayetlerde safrada 2 ya da 3 tane kadar taş olduğunu ancak bu kez taşların sayısının kendilerini şaşırttığını ifade etti. Dr. Çimen meslek hayatında ikinci kez bu kadar çok safra kesesi taşı ile karşılaştığını belirterek, "Safra kesesini dışarı aldıktan sonra taşları merak ettik, 200'e yakın taş olduğunu gördük. Çok sık karşılaştığımız bir vaka değil, bizde şaşırdık bu kadar çok taş çıkmasına. Şu an hastamızın durumu gayet iyi" dedi.

Kendisine safra kesesinde taş olduğunu söylenince, sayısının bu kadar çok olacağını tahmin etmediğini söyleyen Zeynep Çadırkaya ise "Ultrasonda çok sayıda taş var denmişti ama bu kadarını bende beklemiyordum" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 14:29
  1. Erzincan
  2. Zeynep Çadırkaya
  3. safra kesesi ameliyatı
  4. safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

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