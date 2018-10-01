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'Karıma bakıyorsun' deyip pompalı tüfekle öldürdü

İstanbul'un Pendik ilçesinde komşularına pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan 43 yaşındaki zanlı Murat A. adliyeye sevk edildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 15:29
'Karıma bakıyorsun' deyip pompalı tüfekle öldürdü

İstanbul Pendik’te bulunan Ertuğrul Gazi Mahallesi, Şahadet sokak üzerinde dün meydana gelen olayda Murat A. isimli şüpheli kapıda tartıştığı komşularına pompalı tüfekle ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu başından vurulan Semra Kaya(53) hayatını kaybederken eşi Zekai Kaya(54), çocukları Pakize Kaya(31) ile Yasin Kaya(24) ağır yaralanmıştı. Şüpheli olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Önce kapıya konan koltuk yüzünden kavga etmişler

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Murat A. adliyeye sevk edildi. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirilen Murat A.'nın bir süre önce kapıya konan koltuk yüzünden komşularıyla tartıştığı belirlendi. Murat A'nın ifadesinde "Kapıya bir koltuk koyup dışarda oturmaya başladılar. Bu yüzden zaman zaman tartışıyorduk. Bir gün onların olmadığı bir sırada koltuğu kırarak çöpe attım. Bu yüzden aramızda kavga çıktı. Karakola gittik ancak birbirimizden şikayetçi olmadık." dediği bildirildi.

"Karıma bakıyorlardı"

İfadesinde aralarının bozuk olduğu komşularıyla olay sabahında bir kez daha karşılaştıklarını anlatan Murat A. "Sürekli eşime bakıyorlardı. Bunu kafamda kurdum. Olay sabahı  Semra K. ile karşılaştık. Birbirimize bağırmaya başladık. Sinirlenip kendimi kaybettim. Ne yaptığımı tam hatırlamıyorum" şeklinde konuştuğu öğrenildi.  Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cenazesi ailesine teslim edildi

Pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden Semra Kaya'nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi .

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 15:29
  1. İstanbul
  2. pendik
  3. Cinayet
  4. pompalı tüfek dehşeti

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