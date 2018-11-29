Karikatüristler ‘Dünya 5’ten büyük’ diyecek

Cengiz Almış

Eyüpsultan Belediyesi, İMH Günışığı Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği işbirliği ile “Dünya 5’ten Büyüktür” başlığı altında karikatür yarışması düzenliyor. Karikatür yarışmasında “Dünya 5’ten Büyüktür” başlığı altında; dünya’da siyasi, ekonomik ve askeri alanda gücü elinde bulunduran devletlerin, geri kalan diğer devletlere karşı her konuda hak ve adaletten yoksun, sadece kendi çıkarlarını düşünerek hareket ediyor olmaları konu edilecek.