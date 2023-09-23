Karikatür değil gerçek! Yurdum insanı neler yapıyor neler?

İlkadım Belediyesi yakınında seyir halinde olan bir otomobilin bagajında taşınan bir eşyadan dolayı bagaj kapağı kapanmadı. Sürücü ise bagaj kapağının seyir halindeyken açılmaması için ilginç bir yönteme başvurdu. Bagajda seyir halinde olan bir kişi kapağı tutarak trafikte ilerledi. Otomobile dışardan bakıldığında bagajdaki kişinin sadece ellerinin gözükmesi şaşkınlık oluşturdu.

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