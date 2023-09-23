  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ilimizde şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı! Flaş açıklama az önce geldi

Türk savunma sanayii şirketine dev sipariş! Daha önce böylesi görülmedi

Türkiye’den dengeleri değiştirecek hamle! Ve anlaşma sağlandı! Bütün dünya şaşkın

Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar! Alçaklığın ‘Sözcü’sü

Ümit Özdağ ve avanesine ders olsun! Irkçı saldırılara karşı takdir toplayan video

Hadi hakim bey! Bunları da tutuklayın! Atatürk resimlerini kimi ağzına kimi k.çına geçiriyor

Ekrem sendika ağalarıyla el ele verdi! İşçisini bir gecede sattı

Otoyola ilk kez bir F-35 iniş yaptı

Milli Eğitim Bakanı’ndan flaş açıklama! “Bunu yapamayan öğrenci sınıfı geçemez”

Kiralarla ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Artık böyle olacak
Sosyal Medya Karikatür değil gerçek! Yurdum insanı neler yapıyor neler?
Sosyal Medya

Karikatür değil gerçek! Yurdum insanı neler yapıyor neler?

Yeniakit Publisher
2023-09-23 13:48:00 -

Seyir halindeki aracın bagaj kapağının açılmaması için tehlikeli çözüm Samsun'da trafikte seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, taşıdığı malzemeden dolayı kapanmayan bagaj kapağına ilginç bir çözüm buldu. Bagajda seyir halinde olan bir çocuğun bagaj kapağını tuttuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlkadım Belediyesi yakınında seyir halinde olan bir otomobilin bagajında taşınan bir eşyadan dolayı bagaj kapağı kapanmadı. Sürücü ise bagaj kapağının seyir halindeyken açılmaması için ilginç bir yönteme başvurdu. Bagajda seyir halinde olan bir kişi kapağı tutarak trafikte ilerledi. Otomobile dışardan bakıldığında bagajdaki kişinin sadece ellerinin gözükmesi şaşkınlık oluşturdu.

Sosyal medyada tepki yağıyor! Laikçi kadından polise iğrenç sözler
Sosyal medyada tepki yağıyor! Laikçi kadından polise iğrenç sözler

Gündem

Sosyal medyada tepki yağıyor! Laikçi kadından polise iğrenç sözler


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyada 'nefret söylemi' 27 gözaltı getirdi
Sosyal medyada 'nefret söylemi' 27 gözaltı getirdi

Sosyal Medya

Sosyal medyada 'nefret söylemi' 27 gözaltı getirdi

Ebeveynler dikkat! Sosyal medyada çocuklar için yeni tehdit
Ebeveynler dikkat! Sosyal medyada çocuklar için yeni tehdit

Sağlık

Ebeveynler dikkat! Sosyal medyada çocuklar için yeni tehdit

Sosyal medyada çok konuşulan o video! Nice nice zenginler bu mutlu fotoğrafa dünyalarını vermez
Sosyal medyada çok konuşulan o video! Nice nice zenginler bu mutlu fotoğrafa dünyalarını vermez

Sosyal Medya

Sosyal medyada çok konuşulan o video! Nice nice zenginler bu mutlu fotoğrafa dünyalarını vermez

Bu dolandırıcılık sosyal medyayı karıştırdı! Bir grup esnaf bankayı 20 günde 102 milyon dolar dolandırdı
Bu dolandırıcılık sosyal medyayı karıştırdı! Bir grup esnaf bankayı 20 günde 102 milyon dolar dolandırdı

Gündem

Bu dolandırıcılık sosyal medyayı karıştırdı! Bir grup esnaf bankayı 20 günde 102 milyon dolar dolandırdı

Kadıköy'de mayoyla gezen kadın sosyal medyada çok konuşulmuştu! "yok artık" dedirten bir cezaya çarptırıldı
Kadıköy'de mayoyla gezen kadın sosyal medyada çok konuşulmuştu! “yok artık” dedirten bir cezaya çarptırıldı

Sosyal Medya

Kadıköy'de mayoyla gezen kadın sosyal medyada çok konuşulmuştu! “yok artık” dedirten bir cezaya çarptırıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23