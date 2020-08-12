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Karides tava nasıl yapılır ve pişirilir?

Deniz mahsüllerini sevenlerin gözde lezzetlerinden bir tanesi olan Karides tava yemeği, faydaları saymakla bitmez. Sağlık açısından oldukça yararlı olan bu yemek, tereyağı ile yapıldığı zaman tadına doyum olmuyor. Pek çok hazırlanış şekli olan karadesin en pratik tarifini sizler için kaleme aldık. Peki lzeetli karides tava yemeği nasıl yapılır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:22:00 -
Karides tava nasıl yapılır ve pişirilir?

Deniz ürünlerinden olan ve deniz mahsulü sevenlerin favori yemeklerinden birisi olan karides tava, salata, makarna ya da soslu yemeklere bir hayli yakışıyor. Karidesin en çok sevilen türü ise elbette tavası. İşte maydanoz ve roka ile bir araya geldiği zaman tadına doyum olmayan karides tava yemeği tarifi…

Malzemeleri:

Yarım kilo karides
3 diş sarımsak
yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığından az karabiber
1 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı limon suyu
Süslemek için:
Roka ve maydanoz

YAPILIŞI:

Karidesleri ayıklayın.
Sarımsakları küçük bölümde rendeleyin.
Zeytinyağını tavaya koyup kızdırın.
Sarımsakları, pul biberi ve toz biberi atıp 1 dk karıştırın.
Yıkanıp süzülmüş karidesleri ve limon suyunu ekleyip baharatlarla iyice karışana kadar karıştırın.
Yaklaşık 5-6 dk kavrulana kadar karıştırın.
Son olarak tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın.
Maydanoz veya roka yapraklarıyla karıştırıp sıcakken servis edin.
NOT: Çok çabuk piştiği için yemek yemeden hemen önce yapmanızı tavsiye ederiz.

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