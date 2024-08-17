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Yerel Karı koca ölümle burun buruna geldi
Yerel

Karı koca ölümle burun buruna geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-17 09:34:00 -

Hatay'da seyir halindeki motosikletin devrilmesiyle yere düşen karı ve koca aracın altında kalarak ezilmekten saniyelerle kurtuldu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dörtyol ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Mehmet Ş., kontrolü kaybederek motosikleti devirdi. Kazanın etkisiyle sürücü ve eşi Bilge Ş. yola savruldu. Karşı yönden gelen araç sürücüsüyse motosikletin devrildiğini görerek ani manevra yaptı ve sürücü ile eşini ezmekten saniyelerle kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Motosiklet sürücüsü ve eşinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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