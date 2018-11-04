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Karı koca kavgası kaza ile bitti!

Kavga eden bir çiftin içerisinde bulunduğu otomobil yol kenarında bulunan su kanalına uçtu.

04 Kasım 2018 Pazar 10:39
Karı koca kavgası kaza ile bitti!

Şirintepe Mahallesi Çenedere Viyadüğü altı Yıldırım Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.Ö., idaresindeki 41 BA 259 plakalı otomobille seyir halindeyken eşiyle arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında R.Ö.’nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan su kanalına uçtu.

YARA ALMADAN KURTULDULAR... Yan yatan otomobil içerisindeki R.Ö. ve eşi kazadan yara almadan kurtuldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından R.Ö. ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ ODULAR... Sağlık kontrolleri olay yerinde yapılan R.Ö. ve eşinin birbirlerinden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kanala uçan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:39
  1. Kocaeli
  2. İzmit

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