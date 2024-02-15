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Yaşam Karı koca kavgası feci sonuçlandı
Yaşam

Karı koca kavgası feci sonuçlandı

Yeniakit Publisher
2024-02-15 02:39:00 -

Düzce’de eşi ile tartışan koca, silahla karısını yaraladı, can havliyle silahı eline alan kadın da kocasını yaraladı.

Olay Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 932. Sokak üzerinde oturan Arzu G. ile Emin G. sözlü tartışmaya başladı. Tartışan Arzu G. evden ayrılarak apartmanın önünde park halinde olan 41 TH 960 plakalı otomobiline bindi. Emin G., eşinin gitmek istemesine sinirlenerek silah ile Arzu G.’ye ateş etti. Can havliyle silahı alan Arzu G. de, Emin G.’ye ateş ederek birbirlerini yaraladılar.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaralanan Arzu G. ve Emin G.’ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sağlık ekipleri Arzu G.’ye olay yerinde yaklaşık 15 dakika kalp masajı yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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