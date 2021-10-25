Kargu kamikaze İHA nedir? Teşkilat'ta gösterilen Kargu kamikaze İHA özellikleri neler?
Teşkilat dizisi TRT 1’de yayılandığı günden bu yana ilgi odağı oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı operasyonlarının yanında Türkiye’nin yerli ve milli silahlarının da gösterildiği dizide İHA ve SİHA’ların yanında ilk kez Türkiye’nin göz bebeği olan kargo kamikaze İHA tanıtıldı. Teşkilat’ta izleyiciye tanıtılan Kargu İHA özellikleri de merak edilir oldu. Peki Kargu kamikaze İHA nedir özellikleri neler?
Teşkilat dizisi TRT 1’de yayılandığı günden bu yana ilgi odağı oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı operasyonlarının yanında Türkiye’nin yerli ve milli silahlarının da gösterildiği dizide İHA ve SİHA’ların yanında ilk kez Türkiye’nin göz bebeği olan kargo kamikaze İHA tanıtıldı. Teşkilat’ta izleyiciye tanıtılan Kargu İHA özellikleri de merak edilir oldu. Peki Kargu kamikaze İHA nedir özellikleri neler?
TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 19, bölümüyle izleyicileri yine mest etti. Teşkilat’ın son bölümünde, KARGU Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ilk kez gösterildi. Gece-gündüz operasyonel faaliyetler için geliştirilen döner kanatlı Kargu, operasyon sahasında yerini aldı.
Kargu İHA teknik özellikleri neler??
Menzil : 5km
Görev Süresi: 10 Dakika
Görev İrtifası: 30 Dakika
Azami İrtifa: 2.800 metre
En yüksek hız : 72 km/saat
Ağırlık: 7060 gram
Ölçüler: 600mm x 600mm x 430mm
Kabiliyetler | Yetkinlikler
Gece ve gündüz etkin operasyon
İkincil hasar en az olacak şekilde otonom hassas vuruş
Farklı türde mühimmat seçenekleri
Hareketli hedef takip ve yönelim
Üstün seyrüsefer ve kontrol algoritmaları
Tek er tarafından kullanılabilme
Görev iptali veya kendini imha kabiliyetleri
Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme
Ayarlanabilen irtifada imha özelliği
Özgün milli gömülü donanım ve yazılım
Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları
Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sınıﬂandırma
Görev odaklı mühimmat yükleme imkânı
10x optik yakınlaştırma
2 eksen stabilize özgün POD
Kullanıcı dostu yer kontrol yazılımı