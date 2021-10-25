Kargu kamikaze İHA nedir? Teşkilat'ta gösterilen Kargu kamikaze İHA özellikleri neler?

Teşkilat dizisi TRT 1’de yayılandığı günden bu yana ilgi odağı oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı operasyonlarının yanında Türkiye’nin yerli ve milli silahlarının da gösterildiği dizide İHA ve SİHA’ların yanında ilk kez Türkiye’nin göz bebeği olan kargo kamikaze İHA tanıtıldı. Teşkilat’ta izleyiciye tanıtılan Kargu İHA özellikleri de merak edilir oldu. Peki Kargu kamikaze İHA nedir özellikleri neler?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 19, bölümüyle izleyicileri yine mest etti. Teşkilat’ın son bölümünde, KARGU Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ilk kez gösterildi. Gece-gündüz operasyonel faaliyetler için geliştirilen döner kanatlı Kargu, operasyon sahasında yerini aldı.

Kargu İHA teknik özellikleri neler??

Menzil : 5km

Görev Süresi: 10 Dakika

Görev İrtifası: 30 Dakika

Azami İrtifa: 2.800 metre

En yüksek hız : 72 km/saat

Ağırlık: 7060 gram

Ölçüler: 600mm x 600mm x 430mm

Kabiliyetler | Yetkinlikler

Gece ve gündüz etkin operasyon

İkincil hasar en az olacak şekilde otonom hassas vuruş

Farklı türde mühimmat seçenekleri

Hareketli hedef takip ve yönelim

Üstün seyrüsefer ve kontrol algoritmaları

Tek er tarafından kullanılabilme

Görev iptali veya kendini imha kabiliyetleri

Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme

Ayarlanabilen irtifada imha özelliği

Özgün milli gömülü donanım ve yazılım

Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları

Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sınıﬂandırma

Görev odaklı mühimmat yükleme imkânı

10x optik yakınlaştırma

2 eksen stabilize özgün POD

Kullanıcı dostu yer kontrol yazılımı