Kargu ihraç edildiği ülkede ‘baron’ avlıyor

Savunma sanayiinin devleri içinde yer edinmeye başlayan STM’nin taktik mini İHA sistemleri içinde ilk sırada Kargu yer alıyor. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından geliştirilen, küçük boyutlu bir insansız kamikaze hava aracı olarak tanımlanan Kargu, 2018 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girdi.

Milliyet’ten Aydın Hasan’ın haberine göre, Kargu’nun farklı versiyonlarının, şu anda TSK’nın yanı sıra jandarma ve MİT tarafından da kullanıldığı belirtildi. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre de, Kargu VİHA, Azerbaycan- Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı ile Libya’daki çatışmalarda önemli başarıların elde edilmesini sağladı.

Azerbaycan’ın yanı sıra Libya’daki hükümet güçlerinin de envanterinden olduğu belirtilen Kargu, hem sahadan gelen geri bildirimler ile yenilenen ve kendini gerçek muharebe ortamında kanıtlamış bir İHA.

Peru'da 'Baron' avlıyor

Kokainin hammaddesi koka üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Peru’nun, Türkiye’den Kargu VİHA satın aldığı öğrenildi. Kargu’nun, Peru hükümeti tarafından uyuşturucu ile mücadelede kullanılmak için alındığı belirtildi. Peru’nun, Kolombiya’yı geçerek dünyanın en büyük kokain üreticisi haline gelebileceğine dair kaygılar bulunuyor. Peru Kongresi 2015 yılında yasa dışı uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen küçük uçakların vurulmasına izin veren yasayı onaylamıştı. Bu karar, Peru’dan günde bir tondan fazla kokainin Bolivya’ya kaçırılması nedeniyle alınmıştı.