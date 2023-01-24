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Aktüel Kargoyla gönderilen kuru pasta içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Kargoyla gönderilen kuru pasta içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'nın Ula ilçesinde kargo kutusundaki kuru pasta içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 00:48:00 -
Kargoyla gönderilen kuru pasta içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'nın Ula ilçesinde kargo kutusundaki kuru pasta içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde yaşayan M.G'ye il dışından kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen adresi takibe alan ekipler kargo personelinin paketi adrese teslim ettiği sırada baskın yaptı.

Pakette yapılan aramada iç içe geçirilmiş üç ayrı kutu içerisinde kuru pasta arasına gizlenmiş esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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