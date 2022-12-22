Kargodan bakın ne çıktı

Diyarbakır'da bir kargo firması üzerinden gönderilmek üzere hazırlanan derin dondurucuda 93 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu Diyarbakır'dan kargoyla İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının kargo şirketi üzerinden yapılacağı tespit edildi.

Merkez Kayapınar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kargo gönderisi olan derin dondurucuda yapılan aramada 64 kilo 350 gram toz esrar ve 29 kilo 300 gram kubar esrar bulundu.

Olaya ilişkin şüpheliler M.Ö. ile M.K. gözaltına alındı.

Bu kişilerden M.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, M.K. ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.