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Kargo şirketine uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da bir kargo şirketine düzenlene uyuşturucu operasyonunda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanmış uyuşturucu ele geçirildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:32
Kargo şirketine uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine geçtiğimiz perşembe günü Başakşehir'de bir kargo şirketine operasyon düzenledi.  Kargo şirketinde yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere koliye konulmuş ve pestil görünümü verilmiş 3588 gram afyon sakızı ele geçirildi. 

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:32
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