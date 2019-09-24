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Kargo şirketinde paketleri açan polis gözlerine inanamadı

Antalya’da bir kargo şirketi aracılığıyla gönderilen pakette parke taşlarınını içine gizlenmiş halde 7 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili kargoyu teslim almaya gelen E.Ç. isimli şüpheli tutuklandı.

24 Eylül 2019 Salı 08:22
Kargo şirketinde paketleri açan polis gözlerine inanamadı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir çalışmada, Van'dan E.Ç. isimli şahsın kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat alındı.

19 Eylül tarihinde kargo şubesinde yapılan çalışmalarda (E.Ç.) adına kargo geldiği tespit edildi.

Arama köpeği buldu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) ile kargo şirketinde yapılan kontrollerde arama köpeğinin kargo paketine tepki verdi.

Kargo kolisi içerisinde Türkiye'de ilk defa parke taşlarının içine gizlenmiş vaziyette yakalanan daralı (7 kilo) eroin maddesi ele geçirildi. Kargoyu almaya gelen (E.Ç.) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

“Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan hakkında işlem yapılan E.Ç., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip şüpheli şahıs tutuklandı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 08:22
  1. Van
  2. Antalya
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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