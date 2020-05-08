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Aktüel

Kargo paketinden 4 bin 214 uyuşturucu hap çıktı

Uşak'ta polisin operasyonuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:28:32 -
Kargo paketinden 4 bin 214 uyuşturucu hap çıktı

UŞAK (AA) - Uşak'ta, alıcılarına bir kargo şirketi aracılığıyla gönderilen pakette 4 bin 214 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasına, içerisinde uyuşturucu bulunan paket teslim edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uşak'a gönderilen paketin alıcısını takip eden polis, kargoyu teslim almaya gelen iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu paketi inceleyen ekipler, 4 bin 214 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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