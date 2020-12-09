Kargo gemisindeki iki bin konteyner devrildi!

ABD'den Japonya’ya gitmek için yola çıkan ONE Apus isimli kargo gemisinin taşıdığı yaklaşık 2 bin konteyner Pasifik Okyanusu’nda yakalandığı fırtına sonucu gemiden devrilirken, çok sayıda konteyner kayboldu.

Olayın, hava koşullarına bağlı olarak tarihte yaşanan en büyük kargo kaybı olduğu belirtildi.

İnceleme yapıldı

Sekiz günlük bir yolculuğun ardından salı günü Japonya'nın Kobe Limanı'na güvenle ulaşan gemideki hasarın sonucunu ortaya çıkarmak ve böyle bir kaybın bir daha yaşanmaması için tüm yönleriyle güvenlik incelemesi yapıldığı belirtildi.

Tehlikeli madde taşıyan 64 konteyner kayboldu

14 bin konteyner taşıma kapasitesi olan geminin yolculuğu sırasında şiddetli dalgalarla karşılaştığı açıklanırken, kaybolan yüzlerce konteyner arasında 54'ü havai fişek, sekizi pil ve ikisi sıvı etanol olmak üzere tehlikeli madde taşıyan toplam 64 konteynerın kaybolduğu ifade edildi.