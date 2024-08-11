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Ekonomi Kargo devi iflas etti! Herkes parayı bulduklarını düşünüyordu ama battılar
Ekonomi

Kargo devi iflas etti! Herkes parayı bulduklarını düşünüyordu ama battılar

Yeniakit Publisher
2024-08-11 23:56:00 -
Kargo devi iflas etti! Herkes parayı bulduklarını düşünüyordu ama battılar

ABD’nin büyük nakliye ve kargo firmalarından olan ve bir dönem Türkiye'de de faaliyet gösteren Pitney Bowes iflas etti.

Bir dönem Türkiye’ye de kargo faaliyeti gösterdiği bilinen ABD merkezli nakliye firması iflas verdi.

Küresel çapta yaşanan ekonomik krizden ülke ekonomilerinin yanı sıra işletmeler de etkilenmeye devam ediyor. ABD’nin büyük nakliye firmalarından Pitney Bowes da bu konuda nasibini aldı. Dev nakliye firması faaliyetlerini sürdürdüğü e-ticaret işinin büyük bölümünü iflas yoluyla tasfiye etmeyi kabul etti.

İflas başvuru yaptı

Anlaşma kapsamında Hilco’nun iştirakleri ticaret işinde kontrol hissesi satın almayı ve ardından bunu parça parça satmayı kabul etti. Pitney Bowes'un açıklamasına göre e-ticaret kuruluşları ABD eyalet mahkemesi 11. bölüm iflası için başvuruda bulundu.

Pitney’in açıklamasında, “Şirketin küresel e-ticaret işi geçen yıl 136 milyon dolar kaybetti.” denildi. Öte yandan Geçici İcra Kurulu Başkanı Lance Rosenzweig ise yaptığı bir açıklamada, “Pitney, şirketin SendTech ve Presort segmentlerinin normal şekilde çalışmaya devam edecek.” dedi.

Şirket, e-ticaret iflasının bir parçası olarak Pitney'nin iflas davasını ödemek için birime 45 milyon dolar kredi vereceğini söyledi.
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Bir dönem ülkemizde de çok kısa bir süre faaliyet gösterdiği bilinen şirketin müşterilerine ise teslimat uyarısı yapıldı. Nakliye konusunda bazı müşterilerin iflas süreci nedeniyle mağduriyet yaşayabileceği ifade edildi.

Kaynak: bloomberg

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