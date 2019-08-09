0553 313 94 23

Kargı’ya 8 öğretmen atandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı gerçekleştirildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 19:50
Kargı’ya 8 öğretmen atandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 79 ilde, toplam 92 branştan atamaları yapılan öğretmenlerden 8 öğretmende Kargı’da görev yapacak.


Yapılan atama ile Kargı’da, Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kimya, İngilizce, Beden Eğitimi, Cumhuriyet YBO’ya Beden Eğitimi ve Rehberlik, Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan İlkokulu’na İngilizce, Atatürk Orta Okulu’na Fen Bilimleri öğretmeni ataması gerçekleştirildi.


Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç yapılan atamaları paylaşarak, ‘’İlçemiz eğitim camiasına katılmak üzere yeni atanan öğretmenlerimiz; ilçemize,ülkemize,kendilerine hayırlı olsun’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 19:50
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    La Liga'da pazartesi maçlarına iptal kararı
    1. La Liga'da pazartesi maçlarına iptal..
    2. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    3. Myanmar'da toprak kayması: 20 ölü
    4. Cübbeli Ahmet Hoca 10 Ağustos'u işaret..
    5. Engelsiz Meclisi özel çocuklarla balık..
    6. İDSB'den "Cammu Keşmir" açıklaması
    7. Yolcu otobüsünde "duman" paniği
    8. Helikopter destekli trafik kontrolü..
    9. Bursa’da 50 hektar ormanlık alan..
    10. Kargı’ya 8 öğretmen atandı
    11. Azez'i kana bulayacaklardı... 2'si..
    12. Evinin önünde ayağından vuruldu
    13. Karesi ailesi bayramlaştı
    14. Çan’da huzur ve trafik uygulaması
    15. Denizli’de midibüs ile otomobil..
    16. Polis ekiplerinden bayram öncesi..
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik: “CHP..
    18. "Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saate..
    19. Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı..
    20. İnegöl’de gök yüzünü dumanlar kapladı
    21. Neustaedter'den veda mesajı
    22. Ömer Çelik’ten partilisine ‘Sigarayı..
    23. Büyükelçiler gençlerle playstationda..
    24. İzmir’de Organize Sanayi Bölgesi’nde..
    25. Bir dönem FETÖ’cülerin üssü haline..
    26. Sözcü Kalın ve Bolton’dan telefon..
    27. Başkan Büyükgöz, mesai arkadaşlarıyla..
    28. Rum Lider Anastasiadis’tan KKTC..
    29. İzmit Belediyesi’nin “Başkanlık..
    30. HDP Muş İl Başkanı gözaltına alındı!
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!