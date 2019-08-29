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Karesi’de doğan her bebeğe bir fidan dikilecek

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, son dönemde artan orman yangınlarının oluşturduğu tahribatı gidermek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Karesi bırakabilmek için ‘Her Bebeğe Bir Fidan’ uygulaması için ilk adımı attı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:04
Karesi’de doğan her bebeğe bir fidan dikilecek

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, son dönemde artan orman yangınlarının oluşturduğu tahribatı gidermek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Karesi bırakabilmek için ‘Her Bebeğe Bir Fidan’ uygulaması için ilk adımı attı. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen Başkan Orkan, kampanya için görüş alışverişinde bulundu.


Karesi Belediyesi son dönemde ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınlarında oluşan tahribatı gidermek ve gelecek nesillere yeşil bir Karesi bırakabilmek amacıyla yeni bir kampanyaya hazırlanıyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın öncülük ettiği çalışma kapsamında Karesi’de dünyaya gelen her bebek için belediye tarafından oluşturulacak orman alanına fidan dikilmesi planlanıyor. Başkan Orkan çalışmayla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Balıkesir Orman Fidanlık Müdürü Metin Kasar’ı ziyaret ederek, fidanlık alanı hakkında bilgiler almıştı. Fidanlıkta incelemeler yapan Başkan Orkan, ilçeye oluşturulması düşünülen ormanlık hakkında da görüş alışverişinde bulundu.


Başkan Orkan, “Belediyemiz her doğan bebek için fidan dikecek


‘Her bebeğe bir fidan projesi’ hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Orkan, Belediye olarak yeni çocuk sahibi olan çiftlerin sevinçlerine ortak olmak istediklerini dile getirdi. Son günlerde yaşanan orman yangınlarına da değinen Başkan Orkan, yaşanan tahribata Karesi Belediyesi olarak ta bir nebzede olsa merhem olmak istediklerini ifade etti. Karesi Belediye Meclis Üyeleri adına bir hatıra ormanı kurmak istediklerini de açıklayan Orkan, “Biz vatandaşlarımızın sevinç ve hüzünlerinde her zaman yanlarında olmaya gayret göstereceğiz. Her bebeğe bir fidan projemiz fidan dikimi ile de anlamlı hale gelecek. Yavrularımızın isimleri inşallah bu ağaçlar ile birlikte büyüyecek. Bu ilçede bundan sonra doğan her çocuğun bir ağacı olacak. Böylelikle gelecek nesillere daha yeşil bir Karesi bırakmanın da adımlarını atmış olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:04
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