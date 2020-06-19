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Aktüel

Karesi nikâh salonu ‘yeni normal’e hazır

Karesi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “nikâh merasimlerinde uygulanacak tedbirler” genelgesi doğrultusunda Karesi AVM’de bulunan Karesi Toplantı ve Nikâh Salonunda gerekli tedbirleri aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:08:13 -
Karesi nikâh salonu ‘yeni normal’e hazır

Karesi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “nikâh merasimlerinde uygulanacak tedbirler” genelgesi doğrultusunda Karesi AVM’de bulunan Karesi Toplantı ve Nikâh Salonunda gerekli tedbirleri aldı.


Karesi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla korona virüs ile mücadelede girdiğimiz “kontrollü sosyal hayat” döneminde gerçekleşecek nikah merasimleri nedeniyle Karesi Toplantı ve Nikâh Salonunu ‘yeni normal’e hazır hale getirdi.


Nikâh merasimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı Karesi Toplantı ve Nikâh Salonunda girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi yüksek ölçülen misafirler sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Salona girişten çıkışa kadar maskesiz dolaşmanın yasaklandığı nikah salonunun çeşitli noktalarına ayak basmalı dezenfektan üniteleri konularak misafirlerin sağlığı için maksimum hassasiyet gösterildi. Takı merasiminin yapılması durumunda Belediye tarafından konulacak takı sandığıyla takılar, sosyal mesafe kuralı gözetilerek takı sandığına atılacak. Gerçekleşecek nikâh merasimlerinde toplu fotoğraf çekimlerine izin verilmeyecek ve karşılama, uğurlama ile takı merasimlerinde tokalaşma gerçekleşmeyecek. Nikâh merasimlerinin bu hassas süreçte mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının sağlanacak ve bir nikâh merasimi bitmeden sıradaki nikah merasimi için salona gelen misafirler içeriye alınmayacaklar.

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