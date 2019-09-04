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Karesi Meclisi’nde Zafer ve Kurtuluş coşkusu

Balıkesir’in Karesi Belediyesi Meclisi toplantısında Balıkesir Kurtuluşu coşku içinde kutlandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:58
Karesi Meclisi’nde Zafer ve Kurtuluş coşkusu

Balıkesir’in Karesi Belediyesi Meclisi toplantısında Balıkesir Kurtuluşu coşku içinde kutlandı.


Zafer Bayramı’nın ve Kuvayi Milliye’nin Başkenti Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıldönümü öncesinde gerçekleştirilen meclis toplantısında AK Partili, MHP’li, CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri Balıkesir’in işgalden kurtararak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşu için canını ortaya koyan tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.


Karesi Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı dün akşam yapıldı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın başkanlık ettiği toplantı öncesi tüm meclis üyelerine Türk Bayrağı hediye edildi. Zafer Bayramı’nın ve Kuvayi Milliye’nin Başkenti Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıldönümü öncesinde gerçekleştirilen meclis toplantısında AK Partili, MHP’li, CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri Balıkesir’in işgalden kurtararak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşu için canını ortaya koyan tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.


Başkan Orkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığındaki ordularımızla kazandığımız, Kurtuluş Savaşının en büyük zaferinin 97’inci yıldönümünü kutladıklarını söyledi. Kazanılan zaferin tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun ifadesi olduğunu belirten Orkan, “Karesi sınırları içerisinde bulunan Alaca Mescid’de yakılan Kuva-yi Milliye Mücadelesi ateşi ile Balıkesir, Yunan işgalinden kendi imkanlarıyla kurtulan tek il olmuştur. Yunan işgali karşısında ekmeğini ve suyunu paylaşan Balıkesirliler bir asır önce işgale karşı yekvücut olmuşlardır. Tarihçiler tarafından Karesi vilayetine devleşen ve devletleşen bir sıfat yakıştırılmıştır” dedi.


Mecliste Şehitler unutulmadı


Konuşmasında Balıkesir’in düşman işgaline karşı verdiği mücadeleyi örnek gösteren Başkan Orkan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kuva-yi Milliye ateşinin yakılmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı’yla bu toprakların önemli bir bölümünü, yeni devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları içinde tutmayı başarabildik. Büyük Taarruzla, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran yolu açmış ve ardından Cumhuriyetimizi kurmuş olmakla birlikte, istiklal ve istikbal mücadelemiz bitmemiştir. Bu mücadelede Balıkesir ilimiz 6 Eylül 1922 tarihinden işgalcileri Balıkesir’den sürerek bağımsızlığına kavuşmuştur. 6 Eylül’de Balıkesir’imizin kurtuluşunun 97’inci yılını kutlayacağız. Şimdiden şehrimizin kurtuluşunda destanlar yazan ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum.Cumhuriyet tarihi boyunca devletimizle halkımızın bağlarını zayıflatmaya yönelik tüm çabalara rağmen, milletimiz daima ülkesine sahip çıkmış, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” ilkesi etrafında bütünleşen milletimiz, inşallah, bugün yaşadığımız tehditleri de bertaraf edecektir. “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/ Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır” dizesinde ifade edildiği gibi, bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her şehidimiz, bu toprakları vatanımız olarak tescilleyen birer mühürdür. Allah hepsinden razı olsun mekanları cennet olsun. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle, rahmetle yad ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:58
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