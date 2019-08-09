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Karesi ailesi bayramlaştı

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye personelinin bayramını kutladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 19:48
Karesi ailesi bayramlaştı

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye personelinin bayramını kutladı.


Kurban Bayramı öncesinde personel ile tek tek bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektiren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi’nin başkanından başkan yardımcısına, müdüründen saha personeline, büyük bir aile olduğunu söyledi. Karesi personeline aileleri ve yakınlarıyla huzurlu, sağlıklı bayram geçirmeleri dileğinde bulunan Orkan, “Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir" dedi.


Başkan Orkan ayrıca yaptığı açıklamada vatandaşlarında bayramını kutlayarak, "Bütün kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı unutarak kardeşçe kucaklaşmalı ve bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız. Bizlere düşen görev; zenginiyle-fakiriyle, yaşlısıyla-genciyle bayramları gerçek manada değerlendirebilmek; Milletçe birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği; sevinçte, kederde bir ve beraber olabilmenin yüce erdemine ulaşıldığı günler haline getirebilmektir. İnsanı insan yapan ve bütün erdemlerin birlikte yaşandığı dini bayramlarımızdan birisi olan Kurban Bayramı’nın sevgiye, barışa, kardeşliğe hoşgörüye ve güzel yarınlara umut olmasını diliyor. Başta ülkem, değerli hemşerilerim ve tüm İslam alemine huzurlar getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız kutlu ve mutlu olsun" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 19:48
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