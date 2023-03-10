Kardeşlerim oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Atv'de ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinde rol alan Fadik Sevin Atasoy, sette geçirdiği kaza sonucunda hastaneye kaldırıldı.
Kardeşlerim'in oyuncusu Fadik Sevin Atasoy sette geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.
Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy sette kaza geçirdi. Oyuncunun ayağı Beykoz’daki Akbaba Köyü’nde çekilen gecekondu sahneleri sırasında yerdeki taşlara takıldı. Ayağı kayan ve yere yuvarlanan Atasoy, hemen hastaneye kaldırıldı.
Çekilen röntgende Fadik Sevin Atasoy’un ayağında çatlak tespit edildi. Doktoru ünlü oyuncuya şişen ayağının üzerine basmasını yasakladı. Birkaç gün tekerlekli sandalye kullanacak olan Atasoy, “2-3 güne toparlarım. Sete dönerim ben… Çünkü Şengüling 4 ever” mesajını yayınladı.
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