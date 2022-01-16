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Biyografi Kardeşlerim Emir kimdir? Kardeşlerim Emir gerçek adı nedir?
Biyografi

Kardeşlerim Emir kimdir? Kardeşlerim Emir gerçek adı nedir?

Kardeşlerim’de İknur’un Kız kardeşi Şennur ve oğlu Emir son bölümde diziye dahil oldu. Kardeşlerim’de Emir kimdir? Kardeşlerim Emir’i kim oynuyor? İşte Kardeşlerim Emir’in gerçek adı ne? Kardeşlerim Emir kaç yaşında? İşte Kardeşlerim Emir’in (Enes Demirkapı) hayatı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 15:23:00 - 2022-01-16 15:25:12
Kardeşlerim Emir kimdir? Kardeşlerim Emir gerçek adı nedir?

Kardeşlerim Emir kimdir? Emir Ber’in kardeşi mi? Kardeşlerim dizisine yeni katılan Emir karakteri Resul’ün herkesten gizlediği oğludur. Emir Berk’in de kardeşi fakat hiç bilmediği duymadığı birisidir. 

Enes Demirkapı 1997 yılında İstanbul’da doğdu. 2018 yılında Gülperi isimli dizide Gökhan karakteriyle ekranlara çıkan Enes Demirkapı, Masumlar Apartmanı dizisinde Emre karakterini canlandırdı. Celil Nalçakan, Yiğit Koçak, Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı Coşkun ile Eren Ören’in koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra iki hafta çekimlere ara verilmişti.

Kardeşlerim Emir Enes Demirkapı

Kardeşlerim'in Emir'i Enes Demirkapı 

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