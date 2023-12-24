Kardeşlerim dizisinde beklenmedik karar: Herkesi şok eden final kararı alındı! Gündeme bomba gibi düştü

Dizi severleri üzecek bir gelişme yaşandı: "Kardeşlerim" dizisinin başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, Asiye karakteriyle diziye veda etme kararı aldı.

ATV'nin fenomen projelerinden biri olan bu dizide Asiye rolüyle oynayan o oyuncu, NGM ile olan sözleşmesinin ocak sonunda sona ermesi nedeniyle diziden ayrılma kararı almış görünüyor.

Dizinin izleyicileri, Su Burcu Yazgı Coşkun'un diziden ayrılmasıyla ilgili gelişmeleri merakla bekliyor. Eğer yeni bir gelişme olmazsa, genç oyuncunun yeni yılın ilk ayının sonunda diziden ayrılması bekleniyor.

"Kardeşlerim" dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor; bu ayrılık, dizinin takipçileri arasında büyük bir merak uyandırmış durumda.