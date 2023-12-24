  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kardeşlerim dizisinde beklenmedik karar: Herkesi şok eden final kararı alındı! Gündeme bomba gibi düştü
Medya

Kardeşlerim dizisinde beklenmedik karar: Herkesi şok eden final kararı alındı! Gündeme bomba gibi düştü

Yeniakit Publisher
2023-12-24 12:22:00 - 2023-12-24 12:51:48
Kardeşlerim dizisinde beklenmedik karar: Herkesi şok eden final kararı alındı! Gündeme bomba gibi düştü

Atv kanalılın önde gelen dizisi reyting rekabetinin etkisiyle zorlu bir mücadele veremedi. Yeni sezon için büyük beklentilerle başlayan bu dizide kadrosuna kattığı Su Burcu Yazgı Coşkun, oynadığı Asiye karakteriyle veda etme kararı alması gündeme geldi! O iddia

Dizi severleri üzecek bir gelişme yaşandı: "Kardeşlerim" dizisinin başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, Asiye karakteriyle diziye veda etme kararı aldı.

ATV'nin fenomen projelerinden biri olan bu dizide Asiye rolüyle oynayan o oyuncu, NGM ile olan sözleşmesinin ocak sonunda sona ermesi nedeniyle diziden ayrılma kararı almış görünüyor.

Dizinin izleyicileri, Su Burcu Yazgı Coşkun'un diziden ayrılmasıyla ilgili gelişmeleri merakla bekliyor. Eğer yeni bir gelişme olmazsa, genç oyuncunun yeni yılın ilk ayının sonunda diziden ayrılması bekleniyor.

"Kardeşlerim" dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor; bu ayrılık, dizinin takipçileri arasında büyük bir merak uyandırmış durumda.

Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili duyuru!
Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili duyuru!

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili duyuru!

Honda markasında bomba indirim var: 185 bin lira indirdi!
Honda markasında bomba indirim var: 185 bin lira indirdi!

Otomotiv

Honda markasında bomba indirim var: 185 bin lira indirdi!

Canan Karatay 'en sağlıklı bu besin! Kaşık kaşık tüketin!
Canan Karatay 'en sağlıklı bu besin! Kaşık kaşık tüketin!

Kadın - Aile

Canan Karatay 'en sağlıklı bu besin! Kaşık kaşık tüketin!

Yerli ve milli elektrikli motorda Türk imzası!
Yerli ve milli elektrikli motorda Türk imzası!

Teknoloji

Yerli ve milli elektrikli motorda Türk imzası!

24 Aralık 2023 gram altın kaç lira? İslam Memiş'den dolar sonrası iddialı tahminler! Altın fiyatları, son tahmini
24 Aralık 2023 gram altın kaç lira? İslam Memiş'den dolar sonrası iddialı tahminler! Altın fiyatları, son tahmini

Ekonomi

24 Aralık 2023 gram altın kaç lira? İslam Memiş'den dolar sonrası iddialı tahminler! Altın fiyatları, son tahmini

Savaş uçaklarının yerli gözü ASELPOD’da son teslimat
Savaş uçaklarının yerli gözü ASELPOD’da son teslimat

Teknoloji

Savaş uçaklarının yerli gözü ASELPOD’da son teslimat

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23