Kardeşlerim dizisinde beklenmedik karar: Herkesi şok eden final kararı alındı! Gündeme bomba gibi düştü
Atv kanalılın önde gelen dizisi reyting rekabetinin etkisiyle zorlu bir mücadele veremedi. Yeni sezon için büyük beklentilerle başlayan bu dizide kadrosuna kattığı Su Burcu Yazgı Coşkun, oynadığı Asiye karakteriyle veda etme kararı alması gündeme geldi! O iddia
Dizi severleri üzecek bir gelişme yaşandı: "Kardeşlerim" dizisinin başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, Asiye karakteriyle diziye veda etme kararı aldı.
ATV'nin fenomen projelerinden biri olan bu dizide Asiye rolüyle oynayan o oyuncu, NGM ile olan sözleşmesinin ocak sonunda sona ermesi nedeniyle diziden ayrılma kararı almış görünüyor.
Dizinin izleyicileri, Su Burcu Yazgı Coşkun'un diziden ayrılmasıyla ilgili gelişmeleri merakla bekliyor. Eğer yeni bir gelişme olmazsa, genç oyuncunun yeni yılın ilk ayının sonunda diziden ayrılması bekleniyor.
"Kardeşlerim" dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor; bu ayrılık, dizinin takipçileri arasında büyük bir merak uyandırmış durumda.
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