  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kardeşler birbirine girdi, ayırmak isteyen anne silahla yaralandı!
Yerel

Kardeşler birbirine girdi, ayırmak isteyen anne silahla yaralandı!

Çorum’da iki kardeş arasındaki kavgayı ayırmak için araya giren anne, silahla vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 08:57:00 -
Kardeşler birbirine girdi, ayırmak isteyen anne silahla yaralandı!

Alınan bilgiye göre Osmancık Caddesi'ndeki evde Mustafa D. (28) ve Muhammet D. (28) kardeşler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa D, pompalı tüfekle kardeşine ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar kavgayı ayırmak için araya giren anneleri Sabire D'ye (55) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mustafa D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23