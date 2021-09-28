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Yerel Kardeşinin evine misafir olarak gelen kadın kafasından vurulmuş halde bulundu
Yerel

Kardeşinin evine misafir olarak gelen kadın kafasından vurulmuş halde bulundu

Samsun'da bir kadın misafir olarak geldiği kardeşinin evinde silahla kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 23:46:00 -
Kardeşinin evine misafir olarak gelen kadın kafasından vurulmuş halde bulundu

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'da ikamet eden Şeyda T. (30), Samsun'daki kardeşine misafirliğe geldi.

Şeyda T. kardeşinin evinde kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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