Kardeşinin birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren sanık hakim karşısında

BURSA (AA) - Bursa'da kardeşinin birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Necla S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve maktulün babası da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Necla S, cezaevinden çıktıktan sonra, kardeşinin birlikte yaşadığı Betül Şanal'ın, kızının fuhuş yapmasına aracılık ettiğini düşündüğünü söyledi.

Olay günü kardeşinin evine gittiğini dile getiren Necla S, burada Betül T. ile tartışmaya başladıklarını anlattı. Necla S, "Tartışırken Betül bayıldı. Annem bana sarılıp 'Buradan git.' dedi. Gidecektim kapı kilitliydi. Mutfaktaki demir kapıdan çıktım." ifadelerini kullandı.

Maktule bıçakla arkasından 1 kez vurduğunu belirten Necla S, "Öldürücü bir darbe değildi. Hemen teslim oldum. Olaydan önce Gürsu Devlet Hastanesinde psikolojik tedavi görüyordum, hala görüyorum. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanığın kardeşi Ahmet S. de beraber yaşadıkları Betül Şanal'ı, Ahmet B'nin elinden kurtardığını, bu kişinin daha sonra ablasını doldurduğunu savunarak, durumun araştırılmasını istedi.

Sanığın diğer kardeşi Gülseren D. ise olay günü Necla S. ve Betül Şanal ile mutfakta bulundukları sırada ablasının masanın üstüne bıçak çıkarıp koyduğunu, sonrasında bunu Şanal'ın sırtına sapladığını dile getirdi.

Şikayetçi olduğunu belirten maktulün babası Faruk Ş. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Eksik evrakın tamamlanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

