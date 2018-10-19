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Kardeşini silahla öldürüp kaçtı!

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

19 Ekim 2018 Cuma 00:06
Kardeşini silahla öldürüp kaçtı!

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Mehmet A. ile kardeşi Vedat A. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mehmet A, kardeşi Vedat A'yı silahla yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Vedat A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vedat A'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 00:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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