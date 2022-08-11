Kardeşi açıkladı: Kim Jong-un Kovid-19'a yakalandı ve ağır hastalandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkedeki Kovid-19 salgınına karşı zafer elde edildiğini açıklarken, kız kardeşi Kim Yo-jong ise; ağır hastalananlar arasında Kuzey Kore liderinin de olduğunu açıkladı.
İngiliz gazetesi The Guardian'da yer alan habere göre, sağlık görevlileri ve bilim insanlarının yer aldığı bir toplantıda konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kovid-19 salgını karşısında alınan önlemlerin hafifletilmesi çağrısında bulundu.
Kim Jong-un, ülkede Kovid-19 ölümlerinin resmi olarak 74 olduğunu söyleyerek, "Dünya sağlık topluluğu içinde benzeri görülmemiş bir mucize" ifadelerini kullandı.
Kim de Kovid-19'a yakalanmış
Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ise, ülkede çıkan Kovid-19 krizinin Güney Kore'den fırlatılan virüslü balonlardan kaynaklandığı iddiasını sürdürdü. Kim Yo-jong aynı zamanda ağabeyi ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ağır hastalandığın söyledi. Kim Yo-jong, "Yüksek ateşle ağır bir şekilde hasta olsa da bir an bile uzanıp dinlenmedi" dedi.
Sağlık altyapısının yetersiz olduğu bilinen Kuzey Kore, salgının ilk iki yılında hiçbir Kovid-19 vakası bildirmedi. Bu yılın mayıs ayında, Kuzey Kore'de ilk defa "yüksek ateş" vakalarını açıkladı ve 4.8 milyon vaka bildirildi.