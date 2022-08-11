Kardeşi açıkladı: Kim Jong-un Kovid-19'a yakalandı ve ağır hastalandı

İngiliz gazetesi The Guardian'da yer alan habere göre, sağlık görevlileri ve bilim insanlarının yer aldığı bir toplantıda konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kovid-19 salgını karşısında alınan önlemlerin hafifletilmesi çağrısında bulundu.

Kim Jong-un, ülkede Kovid-19 ölümlerinin resmi olarak 74 olduğunu söyleyerek, "Dünya sağlık topluluğu içinde benzeri görülmemiş bir mucize" ifadelerini kullandı.

Kim de Kovid-19'a yakalanmış

Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ise, ülkede çıkan Kovid-19 krizinin Güney Kore'den fırlatılan virüslü balonlardan kaynaklandığı iddiasını sürdürdü. Kim Yo-jong aynı zamanda ağabeyi ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ağır hastalandığın söyledi. Kim Yo-jong, "Yüksek ateşle ağır bir şekilde hasta olsa da bir an bile uzanıp dinlenmedi" dedi.

Sağlık altyapısının yetersiz olduğu bilinen Kuzey Kore, salgının ilk iki yılında hiçbir Kovid-19 vakası bildirmedi. Bu yılın mayıs ayında, Kuzey Kore'de ilk defa "yüksek ateş" vakalarını açıkladı ve 4.8 milyon vaka bildirildi.