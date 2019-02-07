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Kardeşeli’nden 5 bin katarakt ameliyatı projesi

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, Afrika’da katarakt hastalarına umut olmak amacıyla yardım çağrısında bulundu.

07 Şubat 2019 Perşembe 09:51

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, Afrika’da yaşanan insanlık dramı için yardım çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada katarakt (göz merceğinin şeffaflığını kaybederek görmenin azalmasına sebep olan bir hastalık) sebebiyle yaklaşık 19 milyon insanın iki taraflı olarak kör olduğu tahmin ediliyor. Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, “Onların Hayatlarına Umut Gözlerine Işık Olun” sloganıyla özellikle Afrika ülkelerinde iklim şartları ve sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden dolayı Katarakt hastalarına yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

“10 milyon insan katarakt sebebiyle göremiyor”

Açıklamaya göre 1.2 milyar nüfusu olan Afrika’da yaklaşık 10 milyon insan katarakt sebebiyle görmüyor. Açıklamada, "Türkiye’de ve dünyada milyonlarca insan Katarakt ile mücadele ediyor. Kataraktın ilerlemesini yavaşlatacak bir ilaç da bulunmuyor. Tek çare ameliyat olarak görülüyor. Sizler de bizlere ulaştıracağınız desteklerle milyonlarca katarakt hastası insana umut ve ışık olabilirsiniz” denildi.

Onların hayatlarına umut gözlerine ışık olun

Kardeşeli yardım gönüllüleri milyonlarca insandan birinin dahi hayatını değiştirmek için çalışmalarına eksiksiz devam edeceklerini belirterek, “Afrikalı kardeşlerimizi karanlığa mahkûm etmeyip ben de yaparım demek, bizlerin üstüne birer vazife ve imanımızın bir gereğidir” dediler.

Kardeşeli’nin katarakt kampanyası

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği gönüllüleri 2019 yılı içerisinde 5 bin kişinin tedavi edilmesi için çalışmalarını başlattı. “Onların Hayatlarına Umut Gözlerine Işık Olun” sloganıyla yardım severlerin bağışlarını beklediklerini söyleyen Kardeşeli İnsani Yardım Derneği gönüllüleri, kardeş ülke Afrika’da kıymetli bağışçılarımızın desteği ile milyonlarca aileye can, binlerce aileye umut, ışık olmaya ve Türkiye’mizin selamını iletmeye hazırlandıklarını belirttiler.

500 TL bağışınızla onların hayatlarına umut, gözlerine ışık olun...

Katarakt hastalarına yardım yapmak için 0216 224 2 224 iletişim numaralarından destek olabilir, ‘www.kardeseli.org.tr‘den çevrimiçi bağış bölümünden veya havale ve EFT ile yardım yapabilirsiniz...

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 09:51
  1. Kardeşeli İnsani Yardım Derneği
  2. Afrika
  3. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
  4. katarakt
  5. Onların Hayatlarına Umut Gözlerine Işık Olun
  6. Katarakt hastaları

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