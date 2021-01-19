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Dünya Kardeş ülkeye güç katacak! Tarih belli oldu
Dünya

Kardeş ülkeye güç katacak! Tarih belli oldu

Azerbaycan, şubat ayında Pakistan-Çin yapımı olan ilk JF-17 block 3 savaş uçağını alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 17:20:00 -
Kardeş ülkeye güç katacak! Tarih belli oldu

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, sipariş ettiği Pakistan-Çin ortak yapımı JF-17 savaş uçağına sonunda kavuşuyor. Pakistan medyası, Azerbaycan'ın satın aldığı JF-17 Thunder Block III savaş uçağı için tarih verdi.

Haberde, "Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Pakistan'dan sipariş edilen ilk JF-17 Blok 3 savaş uçağını Şubat 2021'de teslim almaya hazırlanıyor" ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan ve Pakistan askeri işbirliğini artırıyor

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan, 11 Ocak'ta Bakü'de biraraya gelmiş, ikili görüşmelerde Azerbaycan ve Pakistan arasında askeri işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak askeri tatbikatlar yapılması konuları ele alınmıştı.

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