Kardeş ülkeye "AKINCI TİHA" ihracatı

Baykar Teknoloji Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in düzenlendiği Bakü’de Haber Global’e açıklamalarda bulundu.

Bayraktar konuşmasında Azerbaycan’a Bayraktar AKINCI TİHA ihracatını ilk kez açıkladı.

Bayraktar, "Bir mühendis olarak bizlerin vazifesi yüksek teknoloji geliştirmek olsa da asıl bunun nerede nasıl, hangi maksatla kullanıldığı. Karabağ muhaberesinde Bayraktar SİHA’ların gösterdiği, Türk ordularının gösterdiği performans bizler için mühendisler olarak en büyük gurur nişanesidir. Haluk Bayraktar ve bana Karabağ Nişanı tevdi edildi. En büyük gururla aldığımız nişanlardan diyebilirim. İnşallah AKINCI’yı da Azerbaycan semalarında göreceğiz" diye konuştu.

Halihazırda Azerbaycanlı pilotlar Türkiye’de AKINCI TİHA için eğitim alıyorlar.

AKINCI TİHA ihracatı için 3 ülkeyle sözleşme imzalandı

Baykar Teknoloji üretimi Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı ihracatı için üç ülkeyle sözleşme imzalandı. İhraç edilen ülkelerin isimleri ve kaç sistem aldıkları açıklanmadı. Bu ihracat sayesinde ülkelere MAM ailesinin yanı sıra KGK, HGK ve LGK gibi mühimmatların satışı gerçekleşebilir.

Baykar, Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012’de gerçekleştiren Baykar, 2021’de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin %80’den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar AKINCI’ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

DefenceTürk