Kardeş ülkenin tatbikatına Türk SİHA'ları damga vurdu
Azerbaycan ordusunun dün başlattığı tatbikatta Türk Bayraktar SİHA'ları damga vurdu. 15 bin askerin katılımıyla başlatılan tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması ve havalanması yer aldı.
SİHA'lar, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.
Azerbaycan ordusunun, 15 bin askerin katılımıyla dün başlattığı tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.