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Dünya Kardeş ülkenin başkenti değişiyor! Flaş karar
Dünya

Kardeş ülkenin başkenti değişiyor! Flaş karar

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin başkentinin değiştirileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 16:30:00 -
Kardeş ülkenin başkenti değişiyor! Flaş karar

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ismi Nursultan olarak değiştirilen başkentin isminin yeniden Astana olmasını onayladı.

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı olan Meclis’te ülkenin başkentinin eski ismi olan Astana’yı yeniden alması önerisinde bulunmuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ruslan Celdibay tarafından bugün yapılan açıklamada, konuya ilişkin cumhurbaşkanının bilgilendirildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Celdibay, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildiğini aktardı.

Celdibay, “Aynı zamanda Cumhurbaşkanı, Nursultan Nazarbayev’in Kazakistan’ın bir devlet olarak güçlendirilmesinde ve başkentin oluşumunda belirleyici rolünü tarihi bir gerçek olarak görüyor." dedi.

Tokayev, Nazarbayev’in isminin başkente verilmesini önermişti

Celdibay, bu nedenle kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in ismini taşıyan diğer tesislerin ismini koruması gerektiğini dile getirdi.

Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ülkeyi yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra 2019 Mart ayında görevinden istifa etmişti. Görevi devralan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Nazarbayev’in isminin başkente verilmesini önermişti.

 

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