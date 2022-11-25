Kardeş ülkeden Türkiye'ye 10 milyar dolar!

Ekonomi yönetimi, içeride regülasyonlarla döviz arz ve talebini dengede tutacak bir kur politikası izliyor..

Batı sermayesinin ise mevcut tercihlerle yatırımlarını azaltması nedeniyle ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dost ülkelerden dış kaynak sağlayarak, kur başta olmak üzere ekonomi politikalarını destekliyor.

Bu kapsamda Katar ile Türkiye ekonomik ve diplomatik ilişki, komşuları tarafından Katar'a yönelik ekonomik ilişkilerin kesmesi ile birlikte hız kazanmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 2017 ortasından 2021 başına kadar Katar'la olan diplomatik, ticaret ve ulaştırma ilişkilerini kesmişti.

Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ilişkiler artırıldı

TCMB Katar Merkez Bankası ile önce 5 sonra 15 milyar dolara genişletilen swap anlaşması imzalamış, Katar bu dönemde Borsa İstanbul ve Avrasya tünelinden de hisse almış, ülkeler liderler seviyesinde ekonomik ilişkilerin daha da artırılacağını açıklamıştı.

Türkiye'ye 10 milyar dolarlık kaynak

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili, "Katar'dan Türkiye'ye yeni bir kaynak sağlanmasına dair görüşmelerin son aşamasına gelindi. En az 8 milyar dolarlık bir tutar öngörülüyor. Toplam 8-10 milyar dolar arasında rakam değişebilir." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 milyar doları yıl sonuna kadar gelecek"

"Neticede 2-3 milyar doları yıl sonuna kadar, kalanı ise gelecek yıl olmak üzere kaynak temin edilecek. Burada (toplam kaynağın içinde bazı kısımlar) swap ya da eurobond olabilir. Birkaç yöntem üzerinde duruluyor. Karşılıklı mutabakat sağlandı. Liderler düzeyinde yapılan ziyaretlerde de bu konu ele alındı."

Konu hakkında bilgi sahibi bir başka yetkili ise Katar ile Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin artmaya devam ettiğine dikkat çekerek, "Hazine'nin bu yıl borçlanmasında 2 milyar dolarlık bir bölüm kaldı. İlk etapta Katar'ın tahvil piyasasına ihracına 2-3 milyar dolar iştiraki yöntemi görüşmeleri pozitif ilerliyor. Daha sonra da önümüzdeki yılın ilk aylarında devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yetkili, "Swap, eurobond, şirket ortaklığı ya da süreç içerisinde genişletilebilecek diğer konularda Katar'ın önümüzdeki dönemde Türkiye yatırımlarını daha da artıracağını söyleyebilirim." dedi.

Aynı kaynak, bankaların sendikasyonlarına iştirakin artırılması yöntemlerinin kullanıldığını da söyledi.

Suudi Arabistan'dan da 5 milyar dolar gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile son olarak geçen ay bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan da bu hafta, Türkiye'ye 5 milyar dolar mevduat yapılması için müzakerelerde nihai aşamasında olduklarını açıkladı.

Merkez Bankası'nın toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor

TCMB'nin, Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre swapların 23-24 milyar doları halihazırda rezervlerde bulunuyor.

Suudi Arabistan ile bugüne kadar swap ya da depo/mevduat ilişkisi ise bulunmuyordu.

Katar'ın swap anlaşması ise aynı tutar ile bir kaç ay önce yenilenmişti.