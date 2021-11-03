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Dünya Kardeş ülkeden "savaş uçağı" hamlesi
Dünya

Kardeş ülkeden "savaş uçağı" hamlesi

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin Çin ve Pakistan tarafından ortak olarak geliştirilen "JF-17 Thunder Blok III" savaş uçağını satın almakla ilgilendiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 21:12:00 -
Kardeş ülkeden "savaş uçağı" hamlesi

Azerbaycan, özellikle Tek Vatan Harekatı’nın ardından Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nin modernizasyon çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda yeni hava savunma sistemi ile savaş uçağı tedariki üzerine yoğunlaşan Azerbaycan, JF-17 Thunder savaş uçağını satın almakla ilgileniyor.

Konuyla ilgili olarak Azerbaycan’ın İslamabad Askeri Ateşe’si Albay Mehman Novruzov, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nin bu savaş uçaklarını satın almakla ilgilendiğini doğruladı. Albay Novruzov, Azerbaycan’ın Aralık 2019’da Çin’de ilk uçuşunu gerçekleştiren JF-17 Blok III savaş uçağının bir konfigürasyonunu satın almayı planladığını söyledi.

JF-17 Thunder Blok III

Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Chengdu Aerospace Corporation (CAC) iş birliğiyle geliştirilen JF-17 Thunder savaş uçağının Blok-III versiyonu, 27 Aralık 2019’da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Çin’in Sichuan Eyaleti’nde bulunan CAC tesislerinden havalanan ilk JF-17 Blok-III prototipi, birkaç değişiklik bulunmakla beraber JF-17 Blok-I ve JF-17 Blok-II’nin gövde tasarımını çoğunlukla koruyor. Tasarıma ek olarak JF-17 Blok-III, yeni gelişmiş donanımlar ile donatıldı.

JF-17 Blok-III’te büyük bir baş üstü ekranı (HUD), J-20 uçaklarında da kullanılan gelişmiş kızılötesi füze uyarı sistemi ve entegre kokpit ekranı bulunuyor. Jet, düşman hedefleri daha uzak mesafeden tespit edebilmesini ve 30 hedefe aynı anda kilitlenebilmesini sağlayan Çin yapımı bir Aktif Faz Dizinli Radar (AESA) ile daha fazla mühimmat taşıyabilmesini sağlayan yeni bir motorla donatıldı.

Daha fazla durumsal farklılık ve performans sağlayan JF-17 Blok-III sürümü, JF-17’yi F-16V konfigürasyonuna yaklaştırıyor. F-16V’den %50 daha düşük maliyete sahip olması beklenen JF-17 Blok-III’e; Malezya, Katar, Myanmar, Sri Lanka ve bazı Afrika ülkeleri ilgi gösteriyor.

SavunmaSanayiST

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