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Dünya Kardeş ülkeden Rusya'ya sert tepki: Bu isimleri kullanamazsınız
Dünya

Kardeş ülkeden Rusya'ya sert tepki: Bu isimleri kullanamazsınız

Azerbaycan, Rusya'nın Karabağ'daki yerler için Ermenice isimler kullanmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 17:59:00 -
Kardeş ülkeden Rusya'ya sert tepki: Bu isimleri kullanamazsınız

Bakü ve Moskova arasında Karabağ'daki yer adları konusunda anlaşmazlık var. Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede geçici görevli askerlere ilişkin internet sitesinde bilgi paylaşırken yer adlarını Ermenice kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Defalarca yapılan bildirimlere rağmen yerleşim birimlerimizin Ermenistan tarafından kullanılan adlarla belirtilmesi kabul edilemez" dedi.

Rus ordusuna "Ağdere ve Hocavend" isimlerini kullanın çağrısı

Azerbaycan topraklarında geçici görev yapan Rus ordusu, "Ağdere, Hocavend, Sugovuşan ve Gozluköprü" için resmi belgelerdeki isimleri kullanmaya çağrıldı.

Karabağ ekonomik bölgesinin de artık "Dağlık Karabağ Bölgesi" olarak ifade edilmemesi istendi.

13 Ermeni askerin cenazesi Erivan'a teslim edildi

Ayrıca Azerbaycan 13 Ermeni askerin daha cenazesini Erivan'a teslim etti. 12-13 Eylül'de sınırdaki çatışmalarda ölen 13 askerin cansız bedenleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla teslim edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, bugüne kadar 146 askerin cenazesinin Ermenistan'a teslim edildiğini açıkladı.

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