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Dünya Kardeş ülkeden hamle: Aliyev: İİT ve Bağlantısızlar Hareketi üyesi bir ülke, BMGK daimi üyesi olmalıdır
Dünya

Kardeş ülkeden hamle: Aliyev: İİT ve Bağlantısızlar Hareketi üyesi bir ülke, BMGK daimi üyesi olmalıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform yapılması gerektiğini, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Bağlantısızlar Hareketi üyesi birer ülkeye daimi üyelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 15:24:00 - 2023-01-28 15:39:10
Kardeş ülkeden hamle: Aliyev: İİT ve Bağlantısızlar Hareketi üyesi bir ülke, BMGK daimi üyesi olmalıdır

Aliyev, Azerbaycan'ı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasında BMGK'nin işlevselliğine değinen Aliyev, "Daha önceki konuşmalarımdan birinde BMGK'de reformlar yapılması gerektiğini söylemiştim. BMGK'nin yapısının genişletilmesi gerektiğine inanıyorum. İİT üyesi bir ülke, BMGK daimi üyesi olmalıdır. Bu ülkeyi İİT üyeleri, kendi aralarında istişare ederek belirlemelidir. Bağlantısızlar Hareketi'ne de BMGK'de daimi koltuk verilmeli, bu ülke Bağlantısızlar Hareketi'nin dönem başkanı olmalıdır. Bunun adaletli olacağını düşünüyorum." dedi.

Aliyev, İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden yaklaşık 80 yıl geçtiğini, dünyanın değiştiği ve bu değişimlerin hızla devam ettiğini belirterek, "Bu reformların daha adil ve güvenli bir dünya yaratmaya hizmet edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıl süren işgalin ardından savaşarak işgale son verdiğini ve toprak bütünlüğünü temin ettiğini vurgulayan Aliyev, "Azerbaycan, BM'nin dört kararını (Ermenistan'ın kayıtsız şartsız Azerbaycan toprağından çıkmasını öngören kararlar) kendisi hayata geçirdi. Oysa bunları BM yapmalıydı. BMGK'de reformların gerekliliği buna dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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