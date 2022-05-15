Kardeş ülkeden bomba teklif! "Dünyayı şaşırtırız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı'nda düzenlenen "Türk Dünyasının Dijital Geleceği: Metaverse" başlıklı panelde konuşan uzmanlar, Türk dünyasının ortak içerik ürünler üretebileceğini ifade etti.

Moderatörlüğünü TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ın yaptığı panele Azerbaycanlı Teknoblogger ve YouTuber Farid Pardashunas, IT Park Özbekistan Başkan Vekili Bahadır Ayupov, Kazakistan Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Berik Uali, Har Group İcra Kurulu Başkanı Burak Soylu ile Kazakistan 10Tech Kurucu Başkanı Bauyryzhan Shalabekov katıldı.

Kazakistan Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Berik Uali ise Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'da medya kuruluşlarının iş birliği konusunda başarılı işlere imza attıklarını söyledi.

Türk dizilerinin Kazakistan'da çok popüler olduğunu belirten Uali, "2018 yılında çok sayıda Türk dizisinin yayınlanması için anlaşmalar yaptık. Mesela Yaprak Dökümü, Payitaht Abdülhamid, Masumlar Apartmanı gibi çok sayıda dizinin yayın lisansını aldık. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Haber ajansımız sanat eserlerinin değişimini değerlendirmeye hazırdır. Kazakistan Haber Ajansı Türkçe konuşan ülkelerde sanat eserlerinin, dizilerin yayınlanması için organizasyon yapmaya hazırdır." diye konuştu.

Uali, Türksat ve Azer Spice uyduları üzerinden Türkiye ve Azerbaycan'da yayın yapan haber kanallarının Kazakistan ve Özbekistan üzerinden de yayın yapmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Birçok Türk haber kanalının uydu üzerinden bölge ülkelerinde ücretsiz yayın yaptığını söyleyen Uali şöyle konuştu:

"Bu süreci Türkçe konuşan ülkelerde de yayınlayabilirsek dinleyiciler tarafından takdir edilecektir. Günümüzde geleneksel medya temsilcileri içeriklerini tüketicilere ulaştırmak için aktif olarak yeni yöntemler kullanıyor. Size online sinemalarda yer almanızı önermek istiyorum. Eğer TV kanallarında, TV ürünlerini iyileştirmek zor olursa online sinemalar bu sorunu çözmenin alternatif bir yolu olabilir. Bu içerikten kısa sürede gelir elde etmenizi sağlar. Örneğin ajans, internet kaynaklarında yabancı dizilerin yayınlaması durumunda gelirini paylaşmaya hazırdır. Bu internet içeriklerini biz de vermeye hazırız. Öncelikle bunun için özel bir anlaşma yapılmalıdır."

Uali, Türkçe konuşan halkların dostluğunu sanat eserleriyle pekiştirmeye çalıştıklarını, üye ülkelerle ortak kültürel ve yerel projeler üretmeye hazır olduklarını söyledi.

Türk dünyasının ortak içerik ürünlerle dünya medyasını şaşırtabileceğini dile getiren Uali şöyle devam etti:

"Tüm Türk dünyası medyasına teklifim var. Kazakistan'daki tarihi Türkistan kentini hepiniz biliyorsunuz. Türkistan Orta Asya'nın en eski korunmuş ve tarihi çok yüksek şehirlerden biri. Bu şehir hepimizin ortak tarihidir. Dolayısıyla Türkistan hakkında uzun metrajlı bir tarihi film neden yapmıyoruz? Kazakistan, Türkiye, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'a hep beraber ilgili uzmanları seçerek karşılıklı mutabık kalınan bir senaryo temelinde sanat eseri yapmayı öneriyoruz. Kiralama ve dağıtım gelirleri eşit olarak paylaşılabilir. Genel olarak o dönemin Türk halkları hakkında, Türkçe konuşan halkların ortak tarihi, kültürel, soy ağacı hakkında uzun metrajlı ortak bir film olurdu."