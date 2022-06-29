Kardeş ülkeden "AKINCI TİHA" ve "Bayraktar TB2" siparişi

SavunmaSanayiST.com tarafından savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Pakistan, BAYKAR’a hem AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) hem de Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) siparişinde bulundu. Böylelikle Pakistan Hava Kuvvetleri, AKINCI TİHA’nın ilk kullanıcılarından bir tanesi olacak.

Şu ana kadar Milli İstihbarat Teşkilatı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterlerine giren AKINCI TİHA’nin, kısa süre içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi bekleniyor.

MİT ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen AKINCI TİHA’lar, Ukrayna üretimi Al450T motoruyla teçhiz edilen AKINCI-A konfigürasyonundayken; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek AKINCI’lar ise 2 adet 750 beygir motora sahip AKINCI-B konfigürasyonunda olacak.

Edinilen bilgiye göre BAYKAR, şu ana kadar 4 ülkeyle AKINCI TİHA ve 22 ülkeyle ise Bayraktar TB2 SİHA ihracatına ilişkin sözleşme imzaladı. Pakistan, envanterinde hem AKINCI TİHA hem de Bayraktar TB2 SİHA bulunduran Türkiye’den sonraki sayılı ülkelerden olacak.

Pakistan’ın AKINCI-B tedarik ettiği tahmin edilirken, BAYKAR tarafından yurt dışına yönelik AKINCI TİHA teslimatlarına gelecek yıl başlanması bekleniyor.

AKINCI TİHA teknik özellikler

- Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

- Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

- Seyir – Maksimum Hız: 130 – 195 Knots

- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg

- Operasyonel – Maksimum İrtifa: 40,000 feet

- Havada Kalış: 24 saat

- Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 kg

- Kanat Açıklığı: 20 mt.

- Faydalı Yük – ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

- Yükseklik: 1 mt.

- Faydalı Yük – Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

- İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Öte yandan şu ana kadar 300 adetten fazla üretilen Bayraktar TB2 SİHA ise kendisini en zorlu muharebe sahalarında kanıtlamış durumda. Halihazırda; Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bayraktar TB2 aktif olarak kullanılıyor.

BAYKAR’ın inşa faaliyetleri devam eden yeni üretim tesisi ile birlikte Bayraktar TB2 SİHA üretim kapasitesinde ciddi bir artış bekleniyor.

Hem AKINCI hem de Bayraktar TB2 ihracatları, aynı zamanda milli mühimmatların da yurt dışına açılmasına vesile oluyor.

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