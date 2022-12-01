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Dünya Kardeş ülkeden acı haber geldi! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Kardeş ülkeden acı haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Orakazi bölgesinde bulunan bir kömür madeninde, patlama meydana geldi. Yaşanan olayda 9 işçi hayatını kaybederken, 4 işçi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 07:36:00 - 2022-12-01 07:47:23
Kardeş ülkeden acı haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Orakazi bölgesindeki bir kömür madeninde patlama yaşandı.

Patlamanın şiddetiyle madende meydana gelen göçükte; 9 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı.

Orakazi bölge Valisi Adnan Farid, hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin Shangla bölgesinden olduğunu söyledi.

İlk incelemelere göre, patlamanın madende biriken gazdan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

İHA'nın haberine göre; Pakistan'da sık sık, zayıf güvenlik önlemleri nedeniyle ölümcül maden kazaları yaşanıyor.

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