Kardeş ülkede korkunç olay! Seri katil bir gecede 8 kişiyi öldürdü

​Pakistan'ın Pencap bölgesinde bir seri katil, bir gecede 8 kişiyi baltayla öldürdü.

Olay, Pencap eyaletinin Şeyhupura semtindeki bir köyde Cuma gecesi meydana geldi.

Polis, yaptığı açıklamada bir kişinin, köydeki farklı evlerde uyur halde bulunan 8 kişiyi baltayla katlettiğini açıkladı.

Olayın ardından yapılan çalışmalarda zanlının yakalandığını belirten polis, zanlının akli dengesi yerinde olmayan biri gibi davrandığını, kesin sonucun adli raporla belirleneceğini ifade etti.

Cesetlerin hastane morguna kaldırıldığı bildirildi.

Polis, daha fazla ceset veya olası şüpheli bulmak için bir çalışmanın sürdüğünü kaydetti.

Olay, bölge sakinlerinde korku ve endişelere neden oldu. (İLKHA)