  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kardeş ülkede feci olay! Askeri araç dereye uçtu: Ölüler var
Galatasaray'a İskoçya'dan haber var! Hükümetten izin aldılar
Eve yıldırım düştü! Tamamen küle döndü
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya Kardeş ülkede feci olay! Askeri araç dereye uçtu: Ölüler var
Dünya

Kardeş ülkede feci olay! Askeri araç dereye uçtu: Ölüler var

Pakistan'da askeri araç dereye düştü. Kazada 4 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 18:01:00 -
Kardeş ülkede feci olay! Askeri araç dereye uçtu: Ölüler var

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerine ait aracın dereye düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 3'ü asker 4 kişi yaralandı.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Azad Cammu Keşmir Yasama Meclisi seçimlerinde güvenliği sağlamak için bölgeye giden askeri bir aracın Nilam Vadisi yakınlarında dereye düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada 4 askerin hayatını kaybettiği, 3'ü asker 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

543

allah pakistana yardım eylesin amin
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay