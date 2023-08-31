Kardeş ülkede askeri konvoya intihar saldırısı! 9 ölü 20 yaralı
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 9 asker öldü, 20 asker yaralandı.
Pakistan'daki yetkililer, eyalete bağlı Afganistan sınırındaki Bannu ilçesinde güvenlik konvoyuna bomba yüklü motorlu bisikletle intihar saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırısında 9 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.
Pakistan Talibanı'ndan şüpheleniliyor
Saldırıyı üstlenen olmadı. 2022'den bu yana güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştıran Pakistan Talibanı'ndan şüphelenildiği kaydedildi.
Temmuzdaki saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti
Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresine 30 Temmuz'da düzenlenen saldırıda ise 63 kişi hayatını kaybetmişti.
Teknoloji
Milli Muharip Uçak (MMU)! KAAN projesine bir ülke daha ortak çıktı: Pakistan ile anlaşma, flaş kararı!