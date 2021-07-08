Kardeş ülke Türkiye'den SİHA almak için harekete geçti

Türkiye yapımı ileri teknoloji İHA/SİHA'lar için bir ülke daha sıraya girerken, bir bölgenin kaderi daha değişebilir. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi ise bu olası alışverişten rahatsız.

Pakistan, Türkiye'den insansız hava aracı satın almak istiyor ve özellikle savunma sektöründe zaten güçlü olan ikili işbirliğini derinleştirmeye çalışırken, bölgesel konularda da uyum içinde hareket etmeyi hedefliyor.

Çin ile olası bir ortak eksen içinde güçlenen bağlar, Hint güvenlik uzmanları arasında endişeye neden olmaya başlıyor. Hindistan istihbarat servisi kaynakları, başta Azerbaycan'ın geçen yıl Ermenistan'ı yenmesine yardımcı olan Bayraktar TB-2 olmak üzere silahlı insansız hava araçlarının olası tedarikinin, ortak savunma projelerinin, Afganistan'da işbirliğinin ve Pakistan'da yapılacak daha fazla Türk yatırımının kendileri açısından sorunlu başlıklardan bazıları olduğunu belirtti.

"Türkiye geniş oyunun bir parçası oluyor"

Bir savunma kaynağı ThePrint'e, "Pakistan'ın Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkileri düşüşte. Türkiye, bu iki ülkeden doğan boşluğu kendisi doldurmak istiyor ve bu nedenle bölgede oynanan daha geniş oyunun bir parçası olarak Pakistan'la yakınlaşıyor" dedi.

Kaynak, Türkiye'nin yerli savunma sanayisine odaklandığını ve drone teknolojisi ile askeri gemilerin tasarım ve inşasında ciddi bir avantaja sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak ayrıca, her iki tarafın da şimdiye kadar yapılmamış bir şekilde Pakistan'dan silahlı Türk insansız hava araçları edinme olasılığını defalarca tartıştığını söyledi. Ancak ikinci bir kaynak, her şeyin Pakistan'ın Türkiye'ye karşılığında ne sunacağına bağlı olduğunu vurguladı.

"Pakistan Türk SİHA'larını alabilirse gücünü artıracak"

Hint güvenlik uzmanları ThePrint'e, büyüyen Türkiye-Pakistan bağlarının bir endişe konusu olduğunu söyledi. Havacılık Araştırmaları Merkezi (CAPS) Genel Müdürü Koramiral Anil Chopra, "Pakistan ve Türkiye yakın kültürel, tarihi ve askeri bağlara sahipler" dedi. Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetleri birçok ortak askeri tatbikat da düzenliyor.

Bir Hint güvenlik uzmanı ise, "Türkiye, Pakistan ve Çin arasında bir üçgen oluşuyor. Bu ülkelerin hiçbiri Hindistan ile gerçekten dost değil ve bu nedenle üçünün birleşmesi Hindistan'a zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan Türk dronlarını almayı başarırsa, bu ülkenin yeteneklerini önemli ölçüde geliştirecektir. Türkiye bugüne kadar Bayraktar TB-2'yi Azerbaycan'ın yanı sıra Polonya, Ukrayna ve Katar'a sattı. Ayrıca, bu uçakların satışı konusunda Arnavutluk ile de görüşmelerde bulunuyor.

Pakistanlı Tuğgeneral Anıl Chopra ThePrint'e verdiği demeçte, Ankara'nın Bayraktar TB-2'sinin sadece Azerbaycan'da değil, aynı zamanda Libya ve Suriye'de de test edildiğini söyledi.

"Türkiye'nin havacılık deneyimi çok fazla"

Chopra, F-16 Fighting Falcon ve CASA CN-235 uçaklarının yanı sıra helikopterler ve çeşitli İHA'ların lisanslı üretimini içeren Türkiye'nin havacılık deneyiminin oldukça fazla olduğunu belirtti.

Chopra, Pakistan'ın İHA'yı isterken, Türkiye'nin İslamabad'dan gelen savaş uçaklarına ve ağırlıklı olarak Çin menşeli füze teknolojisine ulaşmak istediğini de sözlerine ekledi.