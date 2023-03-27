Kardeş ülke Azerbaycan'dan sürpriz teklif! Dünya bunu konuşacak! Herkes bu işe şaştı kaldı...

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından oyundan memnun kaldığını söyleyerek, stadı dolduran futbolseverlere teşekkür etti.

Başarılı teknik direktör Gurbanov, ortak bir lig kurulması gerektiğini söyleyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"Galatasaray'la maç bize tecrübe kazandırdı. Fakat maçın amacını hepimiz biliyoruz. Depremzedelere yardım amacıyla yapılan bir karşılaşmaydı. Galatasaray'a da başarılar diliyorum."

"Daha çok Azerbaycan'a bekliyoruz"

Türkiye takımlarını Azerbaycan'da daha sık görmek istediklerini de belirten Gurbanov sözlerini şöyle tamamladı:

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"Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak lig yapmasını da çok isterdim. Bu oyun çok iyi bir başlangıç oldu. Biz futbolumuzun gelişmesi için bu tarz oyunları daha fazla yapmalıyız."

Azerbaycan Türklerinden büyük destek

Gurbanov'un bu sözleri sosyal medyada da büyük bir destek gördü. Özellikle Azerbaycan Türkü futbolseverler, deneyimli teknik adamın sözlerini tweet atarak destekledi.