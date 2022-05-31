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Ekonomi Kardeş ülke 5 milyar dolar için Türkiye'ye geliyor
Ekonomi

Kardeş ülke 5 milyar dolar için Türkiye'ye geliyor

Pakistan’ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif, yarın Türkiye'ye geliyor. Şerif ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikili ticarette 5 milyar dolarlık hedefe ulaşılması için bir takım görüşmeler yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 09:44:00 - 2022-05-31 09:50:49
Kardeş ülke 5 milyar dolar için Türkiye'ye geliyor

Pakistan’da nisan ayında mecliste yapılan oylamada ülkenin 23. başbakanı seçilen Şahbaz Şerif, yarın Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılayacağı Şerif’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak. İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerinde Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. toplantısı da yapılacak. Yapılacak görüşmelerde, Türkiye’nin köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan’la ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğin daha da geliştirilmesi gündeme gelecek.

5 milyar dolarlık hedef

Bu kapsamda, 2023’te 5 milyar dolar olarak hedeflenen Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin yakalanması için atılacak adımlar değerlendirilecek. Yine iki ülke arasındaki savunma sanayi alanındaki iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Görüşmelerde, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılmasına dönük diplomatik çabalar da gündeme gelecek.

Ayrılmaz bağlara sahibiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçilmesinin ardından telefonla tebrik ettiği Pakistan Başbakanı Şerif, yaptığı açıklamada iki ülkenin ayrılmaz bağlara sahip olduğunu belirterek, Ankara’nın daima İslamabad’ın yanında durduğunu ifade etmişti. Şerif, Türkiye’nin Erdoğan’ın liderliğinde önemli derecede ilerlediğini kaydetmişti.

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Yorumlar

Mesut SARP

Gerçekten hala bu kardeş ülkeyle 5milyar dolara nası çıkarız tartışıyorsak yazık. 50 milyar dolar olması gerekirdi. Çok çok gerilerdeyiz.
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