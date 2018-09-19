THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Kardeş kavgaları ile nasıl başa çıkılır?

İki veya daha fazla çocuğun olduğu ailelerde kardeş kavgaları ve çatışmaları kaçınılmaz hale gelir. Peki anne- babalar bu durumlarda ne yapmalıdır? Kardeş kavgaları ile nasıl başa çıkılır? Yazar, Psikolog Ali Çankırılı nedenleriyle tavsiyelerde bulundu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 18:33
Kardeş kavgaları ile nasıl başa çıkılır?

HAKEM ROLÜ ALMAYIN

Hakemlik yapmaya kalktığınızda, ne yaparsanız yapın, ne kadar adil davranmaya ve tarafsız olmaya çalışırsanız çalışın; bir taraf diğerini tuttuğunuzu, kendisine haksızlık yaptığınızı düşünecektir. Kardeş kavgalarına karıştığınız zaman çocuklar bunu alışkanlık haline getirecek birbirlerini şikayet ederek sizi kavganın içine çekeceklerdir.

"KİM BAŞLATTI?" DİYE SORMAYIN

Çünkü bu sorunun cevabını bulamazsınız. Her çocuk diğerinin başlattığını söyleyecek; birbirini suçlamalar, tartışmalar sürüp gidecektir.

KÜÇÜK EZİLİYOR DİYOR ONU KORUMAYIN

Küçük çocuk anne ve babanın desteğini arkasında hissettiği zaman büyükle uzlaşma yoluna gitmez. En küçük anlaşmazlıkta çığırtkanlık yaparak veya gelip anne babaya şikayet ederek büyüğü zor durumda bırakır. Büyük kardeş anne babasının koruyucu desteğini gören küçük kardeşten nefret eder.

BİRBİRLERİNİ SEVMEDİKLERİNİ DÜŞÜNMEYİN

Kardeşler arasındaki kavgalara şahit olan çoğu anne babalar onların birbirini sevmediğini düşünür. Gerçekte durum böyle değildir. Kavga eden kardeşler, herhangi bir sebeple, ayrıldıkları zaman birbirini özledikleri görülmektedir. Atalarımız bu gerçeği, "kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş" sözleriyle anlatmışlardır.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 18:33
  1. Ali Çankırılı
  2. psikoloji
  3. çocuk gelişimi
  4. kardeş kavgaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor, genç kaptanı Ertuğrul Ersoy'un sözleşmesini uzattı
    1. Bursaspor, genç kaptanı Ertuğrul..
    2. Stomatit nedir?
    3. Kozmetik sanayinin gözdesi: At Kestanesi
    4. Çocuklar için evcil hayvanlar çok önemli
    5. UEFA Uluslar Ligi fikstür
    6. İzmir nöbetçi eczane isimleri
    7. Inter'den Giuseppe Meazza'yı yıkan..
    8. Nöbetçi eczane İzmir Karşıyaka
    9. Trump'tan çok sert açıklama: Benim bir..
    10. Nöbetçi eczane İzmir Çiğli
    11. Nöbetçi eczane İzmir Bayraklı
    12. Nöbetçi eczane Karabağlar İzmir
    13. Nöbetçi eczane Buca
    14. Nöbetçi eczane İzmir Karşıyaka
    15. Nöbetçi eczane İzmir Konak
    16. Avcılar Nöbetçi Eczaneler
    17. Küçükçekmece nöbetçi eczane
    18. Nöbetçi eczane Bağcılar
    19. İstanbul Beyoğlu nöbetçi eczaneler
    20. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk